Ossona

E’ accaduto martedì 2 novembre alle 13 circa, in viale Europa.

Una banale lite da vicini finita... a botte.

La lite tra vicini finisce... a botte

Due uomini, residenti in due palazzine di corso Europa, si sono messi a litigare sul marciapiede antistante le loro abitazioni. La discussione è degenerata e sono venuti alle mani. Due dipendenti

della pizzeria lì vicino hanno tentato di dividerli e chiamato i soccorsi.

I soccorsi

Sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale e un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano. Nonostante nella colluttazione sia partito un colpo alla gola dell’uomo più anziano, fortunatamente, all’arrivo dei soccorsi, le ferite riportate dai due contendenti non sono risultate gravi e l'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Magenta in codice verde, successivamente dimesso con pochi giorni di prognosi.L'altro contendente invece è stato accompagnato all’ospedale per farsi medicare da alcuni parenti. Si procede per querela di parte.