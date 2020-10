Una lite per un parcheggio finisce… a botte. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, in via Leopardi ad Arese.

La lite per il parcheggio finisce… a botte

In base alle prime informazioni, a venire alle mani sono stati due vicini di casa. Un 49enne ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso da un’ambulanza dell’Astra di Pero. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Rho, che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l’accaduto.

