«La lezione di Gino Strada» in regalo ai cittadini di Rho

Un opuscolo stampato in 1.800 copie (metà distribuito a chi acquisterà nelle edicole Settegiorni e metà a chi farà visita al banchetto in programma in piazza san Vittore) per onorare la memoria di Gino Strada. Questa la decisione presa dall’Anpi di Rho a sei mesi dalla scomparsa del fondatore di Emergency che in passato, prima di fondare l’associazione umanitaria, ha lavorato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove ha saputo farsi apprezzare per la sua professionalità e per le sue straordinarie doti umane.

Città di Rho che nel 2002 gli ha conferito la cittadinanza onoraria. «Lo scopo della nostra iniziativa è di onorare Gino per tutto quello che ha fatto, a sei mesi dalla scomparsa, di riflettere sulla lezione che ci lascia la sua irriducibile avversione a tutte le guerre e di raccogliere fondi a sostegno di Emergency», ha affermato Mario Anzani presidente dell’Anpi di Rho.

Una vita in prima linea contro le guerre e per assisterne le vittime». Questo il titolo dell’opuscolo di 20 pagine che sarà distribuito venerdì 11 febbraio nelle edicole e sabato 12 in piazza San Vittore. Il gazebo in piazza vedrà la presenza anche del sindaco Andrea Orlandi e di Luca Radaelli rappresentante di Emergency. «Gino era una persona di cuore, ma poco accomodante, dileggiava finzioni e ipocrisie - ha proseguito Mario Anzani - Penso che sia contento di essere ricordato con sincerità dalla città in cui ha svolto le sue prime esperienze professionali e che, anche per questo, ha voluto conferirgli la cittadinanza onoraria».

Un conto corrente per sostenere Emergency

Chi volesse sostenere Emergency lo può fare con un versamento sul conto corrente postale n. 28426203 intestato a Emergency Ong Onlus I fondi a sostegno di Emergency verranno raccolti anche presso il gazebo che sarà allestito piazza San Vittore sabato 12 dalle 10 alle 17.30 e domenica 13 febbraio dalle 10-.30 alle 12.30.