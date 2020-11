La Lega propone un drive through per tamponi in auto. Avviene a Corbetta, dove il gruppo consiliare guidato da Annamaria Noè e Riccardo Grittini ha protocollato una proposta per l’individuazione di un punto strategico in cui è possibile eseguire tamponi oro/faringei-nasali dalla propria autovettura, in totale sicurezza.

La Lega propone un drive through

“Abbiamo proposto due valide soluzioni all’Amministrazione Comunale con due obiettivi principali: iIndividuazione e indagine molecolare al fine di tracciare i soggetti affetti da SARS-CoV-2;

decongestionare il Pronto Soccorso dell’Ospedale “G. Fornaroli” di Magenta”, spiegano.

Gli obiettivi

Perchè questa proposta? “Corbetta dispone di un comprensorio molto ampio e di una posizione ben servita dalle principali arterie di comunicazione, oltre a disporre di risorse umane, professionali e logistiche che possano davvero essere di sostegno durante questo periodo – proseguono – La Lega Corbetta é pronta ad aprire un tavolo tecnico con l’Amministrazione comunale e passare alla fase operativa di quello che consideriamo un progetto innovativo, efficiente ed estremamente utile, soprattutto dato il periodo di emergenza da COVID-19”.

