La guerra delle mutande, a Abbiategrasso Si, a Rho No: E’ polemica

Ogni amministrazione comunale interpreta come vuole il Dpcm, rabbia degli ambulanti

Abbiategrasso apre ai banchi di biancheria intima, Rho invece no

E’ guerra in queste ore per la vendita delle mutande e della biancheria intima. Nel Comune di Abbiategrasso, questa mattina gli ambulanti che vendono questa tipologia di merce hanno potuto regolarmente aprire la propria bancarella e lavorare mentre a Rho, lunedì, giorno del tradizionale mercato settimanale non lo potranno fare in quanto Piazza Visconti e le vie limitrofe saranno aperte solamente alle bancarelle che vendono generi alimentari. Il Comune di Abbiategrasso ha seguito alla lettera l’allegato 23 del Dpcm che autorizza gli ambulanti che vendono biancheria intima a lavorare.

Il vice sindaco Andrea Orlandi: “Una norma chiara”

“La norma mi sembra chiara – afferma l’assessore al Commercio e vice sindaco di Rho Andrea Orlandi – Nei mercati è concesso vendere solamente alimentari. Non capisco sulla base di cosa il Comune di Abbiategrasso abbia preso questa decisione”.

Le mutande dei negozi più belle di quelle dei mercati?

Una polemica quella degli ambulanti che prosegue anche in modo ironico. “Non si riesce proprio a capire come siano state prese queste decisioni, visto che in centro a Rho i negozi che vendono biancheria intima possono stare aperti e noi no. Vi possiamo assicurare che le loro mutande non sono più belle delle nostre”.

Si ricordano di noi solo quando dobbiamo pagare le tasse

Ambulanti che non puntano solo il dito contro l’amministrazione comunale ma anche contro l’associazione commercianti. “L’associazione non ci tutela, pensano solamente a chi è un commerciante e ha un negozio. Noi diventiamo magicamente commercianti quando ci sono le tasse e l’Iva da pagare. Quando devono lottare per farci tenere aperti e fare il mercato a Rho spariscono tutti.

La presidente dei commercianti di Rho Patrizia Giudici

Personalmente sono molto arrabbiata e contrariata per come siano stati presi questi provvedimenti – afferma la presidentessa dei commercianti di Rho Patrizia Giudici – Condivido pienamente la rabbia degli ambulanti, quella che mi sono sentita dire è che Rho sta facendo rispettare il Dpcm

TORNA ALLA HOME