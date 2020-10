La Giunta vuole videosorvegliare il cimitero

L’Amministrazione comunale di Moreno Agolli punta a migliorare la sicurezza in paese. Da qui la decisione del Comune di Arluno di partecipare al bando ministeriale che garantirà, in caso di aggiudicazione, l’installazione di tre nuovi varchi d’accesso.

Finanziamento per tre telecamere: una in zona cimitero

«Nella giornata di giovedì come Comune abbiamo deciso di inviare la nostra candidatura per ricevere il finanziamento che porterà all’installazione di tre telecamere di ultima generazione in alcune zone del paese, tra cui il cimitero», ha commentato il primo cittadino.

Un’azione volta a attuare un controllo più preciso e costante del territorio, concentrando l’attenzione sulle zone sensibili: «Le scelte delle aree prescelte vengono decise in sinergia con le forze dell’ordine in base ai maggiori punti di interesse – ha proseguito Agolli – L’eventuale aggiudicazione del finanziamento ci consentirà di recuperare l’80% del costo d’installazione dei varchi, che si aggiungeranno a quelli esistenti per una maggior copertura del paese».

