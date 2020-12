La Giunta di Legnano aumenta da tre a quattro i buoni per le famiglie in difficoltà

L’Amministrazione comunale di Legnano assegna la seconda tranche di aiuti alle famiglie

Evase 667 domande sulle 800 pervenute

Sono stati assegnati i 320mila euro della seconda tranche di aiuti voluti dall’Amministrazione comunale di Legnano per affrontare la difficile situazione sociale determinata dal Coronavirus. Le domande accolte, sulle circa 800 pervenute, sono state 667.

Raddoppiato lo stanziamento alla Caritas

Il loro numero ha consentito di portare da tre a quattro i buoni spesa assegnati a ogni nucleo famigliare e di raddoppiare lo stanziamento alle Caritas, sempre volto a fronteggiare le situazioni di difficoltà generate dal Covid-19. I cittadini hanno prontamente iniziato a utilizzare i buoni, negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e in tre punti vendita della grande distribuzione.

Il vice sindaco Pavan: “Un segno di vicinanza alle persone in difficoltà

«Le operazione procedono spedite – commenta il vice sindaco, Anna Pavan – Abbiamo voluto dare un segno di vicinanza ai nostri concittadini in difficoltà. Speriamo che questa iniziativa contribuisca a fare intravedere loro un futuro più sereno».

Il sindaco: “Il primo passo di un percorso per aiutare chi vive con fatica”

«Abbiamo spremuto tutte le risorse possibili – afferma il sindaco, Lorenzo Radice – e vorremmo che questo passo fosse il primo di un percorso. Quello che porta ad avere un’attenzione in più per le persone che fanno fatica. Questo sforzo è indispensabile per potere augurare a tutti “Buone feste”. E andare oltre».

