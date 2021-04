La Giunta comunale di Vittuone candida i suoi agenti di Polizia Locale per il “nastrino Covid”.

La Giunta candida gli agenti per il “nastrino Covid”

Un «nastrino Covid» per ringraziarli del loro impegno in quest’anno di pandemia. Nell’ambito della manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia, l’Amministrazione comunale guidata da Laura Bonfadini ha segnalato i due uomini in servizio al Comando di Polizia Locale (il comandante facente funzione Luigi Oldani e l’agente Davide Bianchini) per il conferimento di una onorificenza «agli operatori particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Poles: “Hanno dato tantissimo”

L’assessore alla Sicurezza Angelo Poles ha avanzato la loro candidatura poiché «nel periodo più caldo hanno dato tantissimo – ha spiegato – Merita una citazione anche Antonella Ranele, l’impiegata amministrativa della Polizia locale, che ha lavorato tantissimo anche lei ma, non essendo Agente di Polizia, non aveva titolo per la segnalazione».