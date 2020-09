La gita in montagna finisce in ospedale

Doveva essere una domenica all’insegna della montagna. E invece per una 53enne residente a Cusago l’escursione è terminata in ospedale

La gita in montagna

La Valsassina, e in particolare Barzio, in provincia di Lecco, era stata la meta scelta da una 53enne residente a Cusago per la gita domenica. Ma non tutto è filato come sperava. Intorno alle 13.40, infatti, alla centrale Soreu dei Laghi è arrivata la richiesta di aiuto che ha determinato l’attivazione della stazione di Valsassina e Valvarrone del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). La 53enne di Cusago, infatti, si era infortunata alla caviglia sinistra e non riusciva più a proseguire. In zona erano già presenti alcuni tecnici della XIX Delegazione Lariana per attività di formazione e così l’intervento è stato rapido. I soccorritori hanno provveduto a immobilizzare il piede della donna e poi l’hanno accompagnata con il mezzo fuoristrada alla funivia, per il trasporto a valle, dove c’era l’ambulanza ad attenderla per il trasporto in ospedale per i dovuti accertamenti

