La Fiera di Abbiategrasso centro vaccinale per tutto l’Abbiatense

La Fiera di via Ticino ad Abbiategrasso diventa centro vaccinale di tutto il territorio dell’Abbiatense. Gli spazi, già allestiti per la campagna vaccinale antinfluenzale durante lo scorso autunno, sono stati ritenuti idonei da Asst per poter effettuare la vaccinazione di massa anti Covid-19 durante i prossimi mesi.

Il sindaco Nai: “Lunedì gli ultimi dettagli tecnici”

“Come Amministrazione siamo assolutamente soddisfatti di poter mettere a disposizione gli spazi della Fiera per la vaccinazione di massa non solo per i cittadini di Abbiategrasso, ma di tutto il territorio dell’Abbiatense – commenta il sindaco Cesare Nai – A dicembre, prima che partisse la campagna vaccinale, avevamo subito fatto presente la nostra disponibilità. Evidentemente il lavoro fatto dal Comune e dai volontari della Protezione civile durante la scorsa campagna vaccinale è stato valutato positivamente. Ringrazio tutta la giunta, e in particolare l’assessore Rosella Petrali che insieme al Coc (Centro operativo comunale) ha portato avanti un’organizzazione efficiente e puntuale. La richiesta di Asst è arrivata in data odierna e lunedì si riunirà il Coc per discutere gli ultimi dettagli tecnici affinché la campagna possa partire nel minor tempo possibile e comunque entro pochi giorni”.

Sanificazione giornaliera degli spazi

Il sindaco prosegue: “Come è avvenuto gli scorsi mesi, sarà necessaria la sanificazione giornaliera degli spazi. Sono interventi che comportano un importante impegno economico da parte del Comune, ma oggi la priorità è accelerare le vaccinazioni con ogni sforzo possibile, per la sicurezza e la salute di tutti. Ci aspettiamo che le vaccinazioni inizino subito, salvo eventuali criticità nell’arrivo dei farmaci, che come sappiamo sono ancora il problema maggiore di questa campagna vaccinale in tutta Europa”.

In questa prima fase della campagna vaccinale le somministrazioni riguardano naturalmente solo gli over 80.