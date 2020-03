La fiaba buona della preside per combattere il Coronavirus

Una fiaba buona: così la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di via Legnano a Parabiago, Monica Fugaro, ha deciso di spiegare il Coronavirus ai bambini della scuola dell’infanzia.

La fiaba buona contro il Coronavirus

“Saprete che oltre a stare a casa per un po’ di giorni, lontani da amici e maestre. Mi spiace molto, ma anche i grandi stanno facendo delle rinunce. Saprete che è tutta colpa di un ‘mostriciattolo’ chiamato Coronavirus. Siete bambine e bambini coraggiosi e sapete che le favole esistono non per raccontare che i mostriciattoli esistono, ma per raccontare che gli stessi si sconfiggono con astuzia, impegno, coraggio e buonsenso”. Queste le parole usate dalla preside Fugaro per raccontare ai bambini della scuola dell’infanzia la decisione del Ministero della Sanità e di Regione Lombardia di rinviare ancora la riapertura delle scuole.

L’intera lettera rivolta ai bambini e i consigli per sconfiggere il “mostriciattolo” sul numero di Settegiorni in edicola da venerdì 6 marzo e sul nostro sfogliabile.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE