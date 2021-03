La donazione di sangue si tinge di rosa: protagonista una poliziotta legnanese

La donazione di sangue si tinge di rosa: All’evento di promozione per la donazione del sangue, ha partecipato anche la responsabile Pas della Polizia di Stato di Legnano.

L’importanza di donare il sangue, risorsa preziosa che può salvare tantissime vite. L’8 marzo 2021, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, nella Questura di Milano si è svolto un evento per sensibilizzare proprio su quanto sia prezioso donare il sangue, iniziativa organizzata dall’associazione Donatorinati con la collaborazione dell’Avis di Milano.

Nel cortile grande della Questura ha trovato posto un’autoemoteca dell’Avis e il personae della Polizia di Stato ha dato un significativo contributo.

La poliziotta legnanese

In particolare, le donne in servizio nell’Amministrazione della Polizia di Stato hanno partecipato con altruismo e generosità: tra di loro vi era anche un’agente in servizio al commissariato di Legnano, per la precisione la Responsabile Pas (Ufficio passaporti).