Vince 50mila euro e usa i soldi per pagare gli stipendi

La dea bendata bacia un rhodense, un cliente del bar ricevitoria Eureka. Un «bottino» da 50mila euro.

Sembrava un giovedì come tanti altri quello di un imprenditore rhodense che ha però visto la sua vita «cambiare» nel giro di pochi secondi grazie alla dea bendata. L’uomo, come ogni mattina si è fermato a fare colazione al bar Eureka di via Giusti nel quartiere Stellanda di Rho. Un caffè bevuto sul marcia piede per rispettare le norme Covid e poi la decisione di giocare una schedina del 10eLotto.

«Grazie a questa vincita potrò pagare gli stipendi a tutti i miei dipendenti»

Le regole del 10eLotto sono poche e semplici. Nel giro di due minuti l’imprenditore rhodense ha quindi giocato i numeri desiderati. Due minuti fortunati visto che l’imprenditore rhodense si è portato a casa 50mila euro. Quando il titolare del bar ricevitoria, Simone Angius, glielo ha comunicato lui, non ci poteva credere. «E’ rimasto senza parole ha detto subito che li avrebbe usati per la sua azienda che, come tante altre in questo momento non stava attraversando un buon periodo, per pagare gli stipendi ai suoi dipendenti». Una dea bendata che ha dunque visto giusto andando a bussare alla porta di una persona che aveva veramente bisogno.

