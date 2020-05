La dairaghese Marina Calloni nella task force di Conte

La dairaghese Marina Calloni è stata nominata nell’unità guidata da Vittorio Colao.

La dairaghese Calloni l’importante incarico

Marina Calloni nella task force per la Fase 2 guidata da Vittorio Colao. La professoressa di Filosofia politica e sociale all’Università di Milano-Bicocca, nata e cresciuta a Dairago, è stata nominata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come componente del comitato di esperti in materia economica e sociale chiamato a studiare e a elaborare misure utili alla ripresa economica del Paese, la cosiddetta “Fase 2”. Calloni, che ha alle spalle un importante curriculum, è tra le cinque donne che, martedì, si sono aggiunte al team di Colao. La loro nomina è giunta dopo l’attivazione del movimento social #datecivoce e in seguito a una mozione presentata da diverse parlamentari nei giorni scorsi, diretta a ottenere una maggiore rappresentanza nei gruppi di lavoro.

La nota

Si legge infatti in una nota del 12 maggio di Palazzo Chigi: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’esigenza di garantire una rappresentanza di genere, ha integrato il Comitato di esperti diretto da Vittorio Colao con cinque donne, che si aggiungono alle quattro già presenti”.

