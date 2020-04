La Contrada Sant’Ambrogio e lo spirito di squadra contro il Coronavirus.

“Ce la faremo, ma dobbiamo avere pazienza, perchè una volta finito tutto questo, ripartiremo con rinnovato ottimismo verso quegli obiettivi che ora abbiamo dovuto mettere da parte.

Quei colori giallo e verde, ai quali siamo indissolubilmente legati, quelle bandiere e quei foulard che alziamo e sventoliamo al cielo ogni volta che siamo felici ed orgogliosi di appartenere a questa contrada, quel gesto che compiamo per una vittoria, per un momento da ricordare, per non dimenticare che quando un cavallo vince una corsa la vince la contrada intera.

Questo è un momento a cui dobbiamo guardare a quelle bandiere con positività, continuando ogni giorno a fare la nostra parte.

Non è semplice dover cambiare abitudini da un giorno all’altro così drasticamente, non lo è! Ma ce la faremo.

Presto ricorderemo questo difficile momento come un grande atto di solidarietà nei confronti del nostro Paese, ne andremo fieri e torneremo a vivere di ciò che amiamo.

La Contrada Sant’Ambrogio c’è, è sempre presente e continua a pensare al futuro”.