La Contrada San Bernardino piange la sua colonna: addio a Giuseppe Brignoli

Lutto nella Contrada San Bernardino: è morto Giuseppe Brignoli.

E’ morto il priore

La scomparsa di Brignoli è avvenuta ieri, venerdì 21 maggio, nel pomeriggio. Era il priore della Contrada San Bernardino ed è scomparso il giorno dopo la nostra festa patronale, spiega chi lo ricorda, “quasi a non voler turbare la celebrazione”.

Il ricordo della Contrada

Si moltiplicano, in queste ore, i pensieri per ricordarlo. Tra questi, per esempio, spunta anche quello di Marco Ciapparelli, che ben lo conosceva:

“Lo avevo invitato in Contrada negli anni ’70 e da subito aveva stretto forti legami di amicizia con il Capitano Pier Galimberti e con i Reggenti e i Consiglieri di allora. Con il passare degli anni tutti coloro che si sono succeduti nelle cariche hanno avuto modo di apprezzare la sua cordialità, l’operosità, la generosità e la passione che lo hanno pervaso”.

Protagonista di diversi restauri

Brignoli è stato il protagonista dei lavori di restauro della Chiesetta. Ha curato personalmente e donato le vetrate al piombo con il sole di San Bernardino e le immagini dei Santi che impreziosiscono la stessa. Passionale ed entusiasta contradaiolo non ha mai voluto ricoprire le massime cariche di Contrada che più volte gli sono state proposte, ma per noi è stato anche qualcosa in più di una autorità di Contrada, è stato un esempio di dedizione, generosità e modestia.

Il saluto commosso

Un saluto commosso, quello di chi ne aveva apprezzato le qualità umane: