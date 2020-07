La comunità di Passirana si ritrova in oratorio per pregare per Lorenzo

Una comunità scossa dalla morte del 22enne

Scossa dalla tragica notizia della scomparsa di Lorenzo Borella, 22 anni, la comunità di Passirana si ritroverà alle 17.30 di oggi, domenica 19 luglio, in oratorio per una preghiera per il ragazzo e la sua famiglia. Il giovane conosciutissimo nella frazione rhodense è morto dopo un grave incidente stradale avvenuto alle 17.30 di venerdì 16 luglio in via Mazzo a Rho all’altezza del civico 52.

Il giovane ha perso il controllo della sua moto

Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale prontamente intervenuti sul posto il giovane stava viaggiando dal centro in direzione della periferia della città quando, per cause ancora al vaglio degli agenti rhodensi avrebbe urtato l’auto che si trovava davanti a lui. Lorenzo cadendo avrebbe invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre sopraggiungeva una utilitaria che l’avrebbe preso in pieno.

Soccorso dai medici del 118 è morto poco dopo in ospedale

Subito soccorso da un’ambulanza di Rho Soccorso e dal personale dell’automedica inviata dall’ospedale Sacco di Milano il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Rho dove purtroppo è morto alcuni minuti dopo il suo arrivo.

Non si conosce ancora la data dei funerali

Al momento di andare in stampa non si conosce ancora la data dei funerali del giovane