La città piange Giuliano Canal, storico presidente della Rhodense calcio

La città di Rho piange Giuliano Canal, storico presidente della società calcistica locale.

Addio allo storico presidente della Rhodense

Aveva 84 anni, Giuliano Canal, lo storico numero uno della Rhodense calcio. Ad annunciarne la scomparsa è stata direttamente la società a cui il suo nome è stato accostato, specie in virtù del ruolo che ha ricoperto come presidente, alla società di via Carroccio per oltre 25 anni, in particolare dal 1996 al 2021, dopo essere stato chiamato da Saverio Panzitta che gli chiese di risollevarne le sorti.

I risultati ottenuti nel corso della sua presidenza

Da lì le soddisfazioni sul campo che sono poi andate di pari passo con la costruzione del settore giovanile, che prima del suo arrivo era rimasto un sogno nel cassetto. "Lo ha sempre ritenuto fondamentale per la città di Rho" hanno fatto sapere dalla società che così lo ha voluto ricordare: