La città piange Fabio Andreoni «Bik» titolare dello storico cafè di Bià

Una notizia che ha lasciato l’intera comunità senza parole. Sgomento e dispiacere Ad Abbiategrasso per la comparsa prematura di una persona mite, e sempre disponibile come Fabio Andreoni Bik , che a soli 56 anni ci ha lasciato.

Titolare del bar “Bik cafè” di via Novara era una persona molto conosciuta ed apprezzata, le esequie si sono svolte mercoledì mattina alle 11 nella Parrocchia di San Pietro di Abbiategrasso.

Un commosso saluto di amici e parenti, che hanno affollato la chiesa e l’esterno a dimostrazione del grande affetto e del grande rispetto suscitato dalla sua scomparsa, per dare l’ultimo saluto a Fabio, che assieme a Andrea Vitali e Marco Locatelli, erano il trio della band Dilemma, gruppo rock formato da tre abbiatensi , che bazzicava nelle serate del territorio negli anni ottanta.

Ora, con la moglie Teresa, gestiva il bar-ristorante Bik, uno storico locale dove si suonava musica dal vivo, ma una storia che purtroppo è finita troppo presto.

Lo scorso anno i tre componenti del gruppo si sono rivisti 28 anni dopo , tre ragazzi e un Dilemma, qualche lieve cambiamento, amicizia che scalda, musica che salva, questo il messaggio della reunion.

Un ricordo commosso anche quello di Andrea suo compagno di band dopo la reunion del dicembre 2022:

Tra chi lo ha voluto ricordare con affetto e lo conosceva da diverso tempo, è Matteo Cucchi, presidente del Motoclub di Bià:

«Quando è giunta la notizia della sua scomparsa è stato un duro colpo per me, sapevo che non stava bene, ma è stata una doccia fredda e improvvisa. Era conosciuto davvero da tutti in città portava avanti l'attività dello storico bar Bik di Abbiategrasso - ha detto Cucchi - attività molto rinomata e di famiglia, prima di lui infatti c'era l'indimenticabile papà Silvano, ex consigliere e assessore comunale, scomparso nel 2021. La tua forza, la tua energia e simpatia non sono serviti per sconfiggere la malattia. Per noi del MotoClub Abbiategrasso, il Bar Bik era una "seconda casa", un ritrovo abituale, per molti anni è stata la nostra sede, il nostro punto di ritrovo in città, con un tavolo sempre disponibile dove ci ritrovavamo per discutere dei nostri progetti, sognare su quello che volevamo organizzare e bere qualcosa in compagnia, ridere e scherzare. Riposa in pace caro Fabio, il tuo ricordo rimarrà sempre con noi».