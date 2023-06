La città piange Emilio Libani storico commerciante del centro di Rho

I commercianti e la città di Rho piangono la scomparsa di Emilio Libani storico negoziante rhodense del centro cittadino.

Il suo negozio di abbigliamento è sempre stato un punto di riferimento dei rhodensi

Il suo negozio di abbigliamento di via Madonna gestito insieme al fratello e successivamente con i figli è sempre stato un punto di riferimento per i rhodensi fino a quando Emilio non è andato in pensione.

Libani, ex vicepresidente dell'Associazione commercianti del Mandamento pretorile ed ex presidente della delegazione di Rho, aveva 86 anni.

Lascia la moglie tre figli e due amatissimi nipoti.

I suoi funerali saranno celebrati nel pomeriggio di lunedì, alle 15.15 nella Chiesa parrocchiale di San Vittore a pochi metri da quello che era il suo negozio. Emilio Libani aveva ereditato il negozio dai genitori, aperto nel 1932, e fino al 2008 era rimasto al timone.

Un commerciante conosciutissimo, non solo nel centro storico, che ha sempre lavorato sodo

«Il patrimonio di un negozio è prima di tutto la clientela, puoi avere tutta la più bella merce del mercato, ma se nessuno te la compera la cassa rimane vuota; in definitiva si usa dire "ci fai la birra con la tua merce"». Questa una delle frasi che ci aveva detto durante l’ultima intervista rilasciata al nostro giornale durante un’inchiesta tra i commercianti sui saldi anni fa.

Un uomo che si è impegnato anche per la città nelle file del consiglio comunale

Legato al suo lavoro e alla sua famiglia, Libani nella sua vita si è sempre impegnato anche per migliorare le qualità della città dove viveva, oltre che nell’associazione commercianti anche nel consiglio comunale rhiodense nelle file del Gruppo Indipendente Liberale.