La città piange Bianca Carlin, anima del negozio di gastronomia

Parabiago in lutto per la scomparsa all'età di 75 anni di Biancamaria Carlin della famiglia Berni. Si è spenta ieri, martedì 11 marzo, dopo una lunga malattia. Anima del negozio, lei ha incarnato appieno il DNA del commerciante ed era molto nota proprio per via del suo mestiere.

Addio alla signora Bianca

Una presenza costante dietro il bancone. E' questa l'immagine che molti, moltissimi accostano alla figura di Biancamaria Carlin, per tutti la "Signora Bianca", nota commerciante parabiaghese venuta a mancare martedì a seguito di una malattia che l'aveva accompagnata negli ultimi tre anni. Una carriera, la sua, che è durata circa 50 anni e che si è sempre svolta dietro al bancone della gastronomia di via IV novembre. "Fino all'ultimo giorno ha continuato a lavorare. Aveva un carattere forte e il suo lavoro ha sicuramente contribuito a caratterizzarlo", così l'ha ricordata il figlio Alessandro Berni.

La famiglia e i funerali

Biancamaria lascia il marito Luciano Berni, quindi i figli Alessandro ed Elena. E le esequie si terranno domani, giovedì 13 marzo alle 9.30, nella cornice della chiesa dei SS. Gervaso e Protaso.