La città piange Arianna Colombo, storica professoressa e instancabile volontaria

Lutto a Legnano per la scomparsa di Arianna Colombo, storica professoressa dell'Istituto superiore Dell'Acqua, membro della delegazione Fai Ovest Milano e volontaria dell'associazione onlus Il sole nel cuore.

Addio ad Arianna Colombo, spentasi a 84 anni

La donna, 74 anni, si è spenta nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo e la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in città, dove Colombo era assai conosciuta e apprezzata per le proprie doti professionali e umane. Il funerale sarà celebrato mercoledì 5 marzo, alle 14, nel santuario della Madonna delle Grazie, in via San Giovanni Bosco.

"Seguiva gli apprendisti ciceroni ed era tutor dei corsi Ifts"

Commosso il ricordo della professoressa Colombo che il Dell'Acqua ha affidato al proprio sito internet:

"L’Istituto superiore Carlo Dell’ Acqua ha appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa della professoressa Arianna Colombo, storica docente di Diritto, Economia e Scienze delle Finanze. Attivista del Fai, pur in pensione da tempo, seguiva il gruppo degli studenti 'apprendisti ciceroni' collaborando con il corso Turismo e Liceo artistico per la realizzazione delle esperienze. Durante la carriera scolastica si è occupata per anni dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro collocando numerosissimi studenti negli stage che spesso si prolungavano con successivi contratti di lavoro. Non ha mai cessato di occuparsi dei ragazzi che cercavano collocazione nel mondo del lavoro: instancabile tutor dei corsi Ifts, è stata fondamentale referente per le aziende, imprese e studi commercialisti del territorio per la serietà della persona e dell’attività che portava avanti con grande dedizione. Nonostante la malattia, anche quest’anno ha collaborato all’avvio del corso Ifts Tecniche di Business Administration & Export Management attivo presso il nostro Istituto. Ai colleghi tutor, al coordinatore del corso lascia un grande vuoto per l’affetto e la stima che li legava da anni, ma anche tutti i collaboratori avvertiranno la grande mancanza della persona e della sua preziosa opera".

"Ha dedicato il suo tempo e le sue energie alla nostra causa"

Così la onlus Il sole nel cuore (impegnata per offrire aiuto concreto ai bisognosi, con un’attenzione particolare ai soggetti con disabilità e ai malati, soprattutto giovani) sulla propria pagina facebook:

"Con profondo dolore, l'associazione Il sole nel cuore annuncia la scomparsa della cara socia Arianna Colombo avvenuta ieri notte. Arianna è stata un pilastro della nostra associazione, dedicando con passione e impegno il suo tempo e le sue energie alla nostra causa. Il suo contributo e la sua umanità resteranno un esempio per tutti noi. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore".