La città di Rho è pronta per realizzare una Comunità Energetica

Realizzare in città una o più comunità energetiche. Questo l’obiettivo della giunta guidata di Rho guidata dal sindaco Andrea Orlandi, questo il progetto dell’assessore a Innovazione e Smart City Emiliana Brognoli

Abbiamo presentato il progetto in Regione per poter realizzare la comunità Rhaudum

«Dopo aver approvato lo scorso anno l’atto di indirizzo - spiega Emiliana Brognoli - siamo giunti ora alla seconda fase del progetto. Seconda fase che ci ha visto partecipare, con la presentazione del progetto avvenuta in queste ore, alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia».

Manifestazione di interesse che vedrà la Regione stanziare una cifra di 20milioni di euro complessivi per portare a termine progetti che abbiano all’interno determinate caratteristiche.

«Il nostro progetto - spiega l’assessore rhodense - prevede la costituzione di una Comunità Energetica al cui interno ci saranno cinque soggetti, il Comune, Net, Ned, Nev e Aser. Soggetti tutti in grado di realizzare questa comunità»

Individuati 4 siti produttivi e 16 edifici che consumerebbero l'energia

Il primo passo fatto dall’assessore Brognoli e dallo staff del Comune è stato quello di individuare 4 siti produttivi (La scuola Primaria Franceschini, la scuola materna di via Meda, la sede del catasto e del centro per l’impiego e la piattaforma ecologica di via Sesia), e 16 edifici che consumerebbero l’energia prodotta dalla Comunità Energetica che sarà chiamata Rhaudum.

«Abbiamo ipotizzato di produrre una potenza picco pari a 346kwp con uno scambio interno di energia pari al 91%. - afferma l’assessore rhodense - Per quanto riguarda i 16 siti che consumerebbero l’energia ci sono alcune scuole, alcune colonnine per la ricarica degli automezzi. in totale 20 sedi che si collegherebbero tutti a una cabina primaria situata nella zona centro-sud della città».

Un progetto importante per il futuro dei cittadini rhodensi.

«Speriamo che Regione Lombardia vada avanti con la manifestazione d’interesse in modo da poter realizzare questo progetto - prosegue l’assessore Emiliana Brognoli - In attesa di avere notizie in merito ci stiamo muovendo anche con i privati. Apriremo anche noi una manifestazione di interesse e nelle prossime settimane organizzeremo un incontro pubblico dove poter spiegare il progetto».

Apriremo una manifestazione d'interessa anche verso i privati e organizzeremo un incontro pubblico

Il nuovo progetto della Comunità Energetica una volta realizzato permetterà di ottenere benefici economici, sociali e ambientali a livello di comunità. La Comunità energetica rappresenta una soluzione innovativa contro l’aumento dei prezzi dell’energia e per promuovere la transazione ecologica. L’idea si basa sulla condivisione e sullo sfruttamento dell’energia rinnovabile prodotta sul territorio.