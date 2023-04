La Chiesa di Rho ha celebrato l'anniversario della lacrimazione della Madonna

Si è celebrata stamattina la solennità della Lacrimazione della Madonna Addolorata del Santuario di Rho, che ogni anno richiama migliaia di fedeli.

Il Santuario di Rho uno degli edifici di culto più grandi della Lombardia

La Basilica di Rho è uno degli edifici di culto più grandi e preziosi della Lombardia. Tutto prende origine dal «Gesiolo», la piccola cappella di campagna costruita nel 1522 e situata all’incrocio tra la strada per Gallarate e quella per Saronno (ora Corso Europa e Via Lainate), da un fatto prodigioso avvenuto il 24 aprile 1583: sul volto della Vergine dipinta in un affresco della Pietà, scorrevano lacrime di sangue.

Dopo la costruzione del Santuario l'affresco collocato sopra l’altare maggiore

Dopo la decisione di San Carlo Borromeo di costruire la Basilica, l’affresco è stato collocato sopra l’altare maggiore, dove si trova tutt’ora. E così il «Gesiolo» fu inglobato nell’abside. La liturgia solenne è stata concelebrata dal Rettore del Pontificio Seminario Lombardo del Vaticano, Monsignor Ennio Apeciti, dal Padre Superiore Monsignor Patrizio Garascia e da tutti i Padri Oblati residenti nel Collegio. Il commento di Monsignor Garascia al termine della funzione religiosa: «Il triduo della lacrimazione nell’anniversario del miracolo che ha dato origine al Santuario di Rho ha visto la partecipazione di Monsignor EnnioApeciti, sacerdote ambrosiano che vive a Roma, anche lui è un Oblato come noi, attualmente è il rettore del Pontificio Seminario Lombardo di Roma, il seminario che accoglie i preti giovani che si perfezionano negli studi teologici e poi è anche consultore del dicastero Vaticano per le cause dei Santi. È quindi un sacerdote impegnato in questi due ambiti che noi abbiamo invitato e che ci ha rivolto la parola sono tre giorni che ha visto il santuario la partecipazione di tanta gente di tanti fedeli che hanno pregato che hanno ascoltato la parola di Dio e che si sono rivolti a Maria e quindi anche noi Padri siamo davvero contenti e grati di questi giorni”.

Lunedì 1 maggio la benedizione delle auto e delle moto

Lunedì, 1° maggio, dopo la messa delle 9, i Padri rinnovano la tradizione della benedizione delle auto e moto sul sagrato della Basilica dalle ore 9,30 alle 12