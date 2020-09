La castanese Maria Rosaria Festa conquista una nuova fascia da Miss

Un altro successo da Miss per la nota castanese Maria Rosaria Festa.

Il nuovo concorso della castanase

Sabato 26 settembre 2020 la 56enne ha conquistato il titolo di Miss Over Curvy al concorso Miss e Mister Fascino, alla sua prima edizione, che si è svolto a Fiuggi. Festa ha ben figurato davanti alla giuria composta da volti noti, come Carlo Micolano regista di “Grand Hotel”, l’attore Saverio Vallone e il direttore funzionario di Mediaset Lello Trivisonne. Poi, nel pomeriggio, nella splendida cornice delle famose terme si sono svolti gli spettacoli dei finalisti, che hanno sfilato sia con abiti casual sia eleganti.

Il titolo conquistato da Festa e i prossimi impegni

Tra le tante “over” presenti, Festa ha conquistato il titolo di Miss Over Curvy. Ma gli impegni della vulcanica castanese non sono finiti qui: il 3 ottobre infatti prenderà parte a uno special per Odeon Tv. Il tutto per giungere poi a un grosso evento a Sanremo che si terrà dal 4 al 6 marzo proprio nei giorni del tradizionale Festival della Canzone Italiana.

