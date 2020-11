La Caritas cerca volontari per gestire l’Emporio solidale

Appello della Caritas Ambrosiana e delle parrocchie del decanato di Rho

L’emporio solidale aprirà a fine dicembre nell’ex chiesa San Paolo

Volontari cercasi. E’ l’appello di Caritas Ambrosiana, cooperativa Intrecci e parrocchie del decanato, partner nella realizzazione e gestione dell’Emporio della solidarietà che aprirà alla fine di dicembre nei locali della ex chiesa di San Paolo a Rho. «L’Emporio della solidarietà è un punto di distribuzione al dettaglio completamente gratuito, realizzato al fine di sostenere le famiglie vulnerabili attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamento relazionale, per favorire il recupero della propria autonomia – spiegano – Stiamo componendo la squadra di volontari che renderà accogliente e funzionale l’Emporio e avvieremo un corso formativo».

Un corso su Zoom per diventare volontari

Considerata la situazione di emergenza sanitaria il corso si terrà sulla piattaforma Zoom. Due gli appuntamenti: il 16 novembre dalle 18.30 alle 20 un primo incontro per conoscere i volontari e illustrare il progetto, il 30 novembre dalle 18.30 ci sarà un momento di interviste dei volontari dell’Emporio della solidarietà e un intervento sul senso del volontariato in Caritas. Seguirà lo stage «S’impara facendo» per chi è interessato ad entrare nella squadra dei volontari. Requisiti: avere più di 18 anni e mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo libero. Per informazioni 02-93180880.