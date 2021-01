La buona notizia per gli amanti degli sci

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che stabilisce una data per la riapertura degli impianti: la stagione dello sci partirà lunedì ‪18 gennaio‬ 2021.

La stagione dello sci a rischio

Sulla base dell’ultimo Dpcm firmato dal Governo la data di riapertura degli impianti sciistici era fissata per il 7 gennaio, ma tutti sapevano che dopo l’Epifania non sarebbero stati riaperti gli impianti e c’era qualche operatore che addirittura temeva che tutta la stagione invernale saltasse. E, invece, con una nota di sabato il Ministero della Salute ha stabilito quando gli amanti dello sci alpino potranno raggiungere le piste

“Il Governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome: siamo soddisfatti della decisione del Ministro Speranza”, hanno sottolineato in un comunicato congiunto l’assessore allo Sport e giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi e gli assessori con delega allo sci delle Regioni e Province autonome dell’arco alpino oltre che della Regione Abruzzo.

“Oltre all’approvazione del protocollo, per cui aspettiamo la definitiva validazione del CTS, avevamo chiesto una data certa per permettere all’intero mondo della montagna invernale di prepararsi a dovere – proseguono gli assessori regionali. Grazie al lavoro di squadra delle Regioni e delle Province autonome iniziato in Commissione Turismo abbiamo finalmente una data di apertura credibile e seria: il 18 gennaio. Ora si può finalmente ripartire in sicurezza”.

