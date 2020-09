Il gruppo consiliare di maggioranza a Mesero ha presentato una mozione, che sarà discussa nel Consiglio comunale di martedì 29 settembre, per impegnare il sindaco a non procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione o a un’ulteriore proroga della già esistente scaduta con l’Associazione Bocciofila. E’ superfluo affermare che il risultato della votazione è già scritto.

La Bocciofila deve preparare le valigie

«Se la mozione vince e passa il sì, il giorno dopo la Bocciofila deve sgomberare il bocciodromo», afferma il sindaco Davide Garavaglia. E la reazione del presidente Teresio Molla? Una furia, tra l’incredulo e l’arrabbiato si pone molte domande: “Questo è grave – dice – Il sindaco mi aveva invitato a presentare una richiesta, poi l’avrebbe valutata. Ci prende in giro due volte”.

L’opposizione lascerà l’aula

Anche Filippo Fusè, capogruppo dell’opposizione, non lascia cadere la presa di posizione della maggioranza: «Ancora una volta il sindaco non ha la forza di fronteggiare la situazione e prendere delle decisioni. La scelta di dare o togliere un incarico ad una associazione spetta alla Giunta, non vedo il motivo di coinvolgere il Consiglio comunale. Con la Bocciofila è una farsa che continua da 9 mesi. Noi leggeremo un comunicato e poi usciremo dall’aula».

