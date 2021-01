La banda civica piange una delle sue colonne: è mancato giovedì Angelo Garavaglia. Aveva 85 anni. Sabato 23 in mattina l’ultimo saluto dei familiari e degli amici della banda vegia ad un magentino doc. Lascia la moglie Piera, i figli Paola e Luigi e i nipoti.

Le esequie

Al termine della cerimonia funebre il maestro ha suonato in chiesa il tema di “Mission” e sulla bara campeggiava il berretto della banda e la sciarpa dell’Inter, sua squadra del cuore. Una cerimonia sentita per una figura che ha segnato la storia della città e del suo associazionismo più vero. In tanti lo ricordano come figura presente nel tessuto cittadino, lo si vedeva spesso in piazza, con l’immancabile bicicletta, e riservava sempre una battuta a chi lo conosceva. Un musicista e un pilastro della banda, ma anche un amico e compagno di avventure per molti magentini.

La banda civica piange una delle sue colonne

La sua banda civica lo ha ricordato con tanto affetto anche sui social: