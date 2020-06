Una nuova iniziativa per l’estate culturale di Settimo.

Jazz all’aperto con la Pro Loco

La Pro Loco è riuscita infatti a organizzare la prima edizione del Farina Jazz Festival, rassegna musicale composta da tre concerti nel parco Farina. Un evento che metterà alla prova la capacità organizzativa della Pro Loco, la quale sarà chiamata a gestire i tre spettacoli garantendo il rispetto delle norme contro il coronavirus. Gli spettacoli si terranno il 18 luglio (Trummer Angelucci Duo), il 25 luglio (Alberto Dipace trio) e il primo agosto (Max Onore Trio), tutti nel parco di via Grandi, con inizio alle 21 e 30.

Spazio ad artisti del territorio

«Il Farina Jazz Festival era uno dei tre eventi che come Pro loco volevamo organizzare questa estate» racconta Lucio Vecchio, membro della Pro loco che si è occupato di ideare il festival. «Dovremo far rispettare il distanziamento e tutte le norme previste per gli eventi pubblici. Nel parco posizioneremo circa 150 sedie: il numero preciso lo sapremo solo una volta che le posizionate con i giusti distanziamenti e con i necessari corridoi. Ci saranno poi un percorso di accesso e uno di uscita». Gli ingressi agli spettacoli saranno a ingresso gratuito sino a esaurimento dei posti a sedere. «Come artisti abbiamo scelto di dare spazio a musicisti locali: due membri del trio Alberto Di Pace insegnano in città, mentre Max Onore vive quotidianamente la nostra città».

