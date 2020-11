Italia viva entra nella coalizione Insieme per Pregnana.

Italia viva nella coalizione Insieme per Pregnana

Insieme per Pregnana è una lista civica che esiste dai primi anni ’90 e che si ispira ai principi e ai valori della solidarietà e del progressismo sociale e politico. L’azione politica e amministrativa della Lista è storicamente sostenuta da una coalizione di partiti e forze politiche di centrosinistra e di sinistra che attualmente è composta dal Partito Democratico, dal Gruppo A Sinistra, dal Partito della Rifondazione Comunista e dagli Indipendenti.

Sostegno all’amministrazione

“Insieme per Pregnana trae infatti la sua forza anche dalla capacità di includere cittadini indipendenti che si riconoscono nei medesimi principi e valori, e dalla propensione ad ascoltare sempre tutte le componenti sociali presenti nella comunità locale, ampliando così la sua rappresentatività. Italia Viva Pregnana, riconoscendosi nei principi e nei valori che ispirano la Lista Insieme per Pregnana e sostenendo il programma amministrativo che guida l’Amministrazione Comunale, ha chiesto di aderire formalmente alla Lista per supportarne l’attività sia durante l’attuale mandato amministrativo sia in una prospettiva futura di più lungo termine. Insieme per Pregnana ha ritenuto di accogliere questa proposta”.

Continuità

“La continuità amministrativa e il buon governo delle Amministrazioni Comunali di Insieme per Pregnana hanno garantito alla popolazione locale un’elevata qualità della vita urbana attraverso servizi sociali ed educativi superiori alla media del territorio e un equilibrato ed efficace governo del territorio in tutti i suoi aspetti, agendo sempre in un’ottica di sostenibilità; è quindi un obiettivo primario per tutte le componenti della Lista costruire le condizioni migliori per garantire anche in futuro il proseguimento di questa azione di governo. Da oggi la nostra coalizione è più forte, più ampia e più rappresentativa della nostra comunità” conclude il comnicato diramato dalla coalizione.

Le parole di Picozzi

Così Federico Picozzi, rappresentante in paese di Italia Viva.

“#ItaliaViva Pregnana Milanese ha formalizzato il proprio sostegno a #insiemeperpregnana , una scelta per noi naturale che ci porta a schierarci sul campo con chi amministra #Pregnana nel segno del #progressismo