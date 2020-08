Isolati i fili elettrici per salvare gli uccelli FOTO

E-Distribuzione ha completato le attività di isolamento dei conduttori del Parco dei Mulini, a Canegrate. L’intervento, come già fatto su altri sostegni della regione, è volto a tutelare i volatili che si posano sulle linee aree di distribuzione dell’energia.

Isolati i fili elettrici per salvare gli uccelli

L’intervento di tutela dell’avifauna si é svolto in collaborazione con LIPU, Parco dei Mulini e Comune di Canagrate, ed è consistito nell’installazione di apposito materiale isolante sui conduttori che attraversano il parco per circa 1,5km di linea. Le attività hanno richiesto circa una settimana e la pianificazione ha permesso ai tecnici di operare in assoluta sicurezza e di completare le attività con il minor impatto per la clientela dell’area. Negli ultimi anni, il Parco dei Mulini ha realizzato numerose azioni di miglioramento ambientale che hanno incrementato la presenza della fauna con oltre 100 specie di uccelli. Con questo intervento sulla propria rete, E-Distribuzione conferma il proprio impegno nella sostenibilità ambientale, salvaguardando l’avifauna che frequenta il parco dei Mulini, tra cui anche uccelli con un’apertura alare che supera i 150 cm (come ad esempio l’Airone cenerino) e che quindi sono maggiormente a rischio in caso di contatto con i cavi.

La dichiarazione del Gruppo Locale Lipu Parabiago

“Tutto è iniziato quando un nostro volontario ha assistito in diretta all’impatto di un uccello sulla linea elettrica in questione; il Gruppo Locale Lipu Parabiago si è subito attivato per contattare E-distribuzione e segnalare l’accaduto” – dichiara il Gruppo Locale Lipu Parabiago – “Siamo lieti di aver trovato un’azienda sensibile ed attenta alle esigenze ed alla sicurezza non solo umane, ma anche della fauna selvatica.”

Il commento di Roberto Zanchi

“La tutela dell’ambiente e dei suoi abitanti è per E-distribuzione non solo una valore, ma un impegno concreto – commenta Roberto Zanchi,responsabile dell’Area Nord di E-distribuzione – con questo intervento a Canegrate vogliamo confermare la nostra vicinanza al territorio e la nostra attenzione per il rispetto dell’ambiente in cui operiamo”.

