Isolamento preventivo per due classi a Robecchetto

Sospensione cautelativa delle lezioni in presenza per due classi della primaria di Robecchetto.

La decisione è stata spiegata dal sindaco Giorgio Braga nella serata di oggi, lunedì 1° marzo 2021.

“Oggi la dirigente scolastica ha sospeso in modo preventivo e cautelativo le lezioni per due classi della nostra scuola primaria, la 3B e la 5B, a causa di un possibile caso di contagio di un alunno. La scelta che io e la dirigente abbiamo effettuato insieme, dopo esserci consultati anche con Ats, è una scelta prudenziale presa anche in considerazione di quanto sta succedendo in Comuni limitrofi e dell’andamento generale della pandemia”.

La situazione in paese

A oggi, il numero delle persone positive al Covid-19 a Robecchetto permane stabile, restando fisso a 9. “Attenzione questo non significa che non ci siano nuovi casi, tanto che il numero totale delle persone contagiate da inizio pandemia è salito a 319, semplicemente il numero dei nuovi casi è compensato dai nostri concittadini che terminano il periodo di quarantena” ha spiegato il primo cittadino.

Il problema dei vaccini per gli over 80 a Bollate

Ma il sindaco ha segnalato anche un’altra problematica. “Ad alcuni nostri ultraottantenni è stato fissato l’appuntamento per la vaccinazione contro il Covid-19 a Bollate. Il problema si sta verificando anche in altri Comuni, come ad esempio Dairago e Villa Cortese, abbiamo già segnalato il problema ad Ats; chi non desidera andare a Bollate ed ha già ricevuto il messaggio con la prenotazione può farsi fissare un altro appuntamento telefonando al numero verde 800894545″.