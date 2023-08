Irregolarità anche sui cibi e lavoro nero, attività commerciale sanzionata

Irregolarità anche sui cibi, sanzionata un'attività commerciale di Nerviano.

Irregolarità anche nei cibi

Controlli anche nelle attività commerciali. Sono quelli condotti in queste ore da parte del Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese. Gli agenti, sul territorio nervianese, hanno effettuato un sopralluogo all'interno di un esercizio pubblico, per la precisione un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Attività che, dagli accertamenti, è risultata essere aperta senza alcun titolo autorizzativo ossia senza aver presentato la Scia (per inizio attività). All'interno gli agenti hanno riscontrato varie irregolarità amministrative, la mancanza del manuale Haccp e violazioni sulla conservazione degli alimenti. Sono state così emessi i primi provvedimenti e sarà inviata all'Ats un'apposita relazione in merito alle violazioni sull'Haccp, temperatura frigo e congelatori nonchè conservazione dei cibi e tracciabilità. Nel frigo e congelatori, gli agenti hanno infatti trovato carne e pesce conservati in vaschette prive di etichettatura, rendendo pertanto impossibile la tracciabilità e la data di scadenza.

Il lavoro nero

Sempre all'interno del locale, inoltre, la Polizia locale ha identificato 5 lavoratori in nero per i quali si procederà con la contestazione delle relative violazioni al termine degli accertamenti. "Questi controlli sono molti importanti in quanto volti alla tutela del consumatore e dei lavoratori - commenta il comandante Stefano Palmeri - All’interno del neo Comando Unico sono stati individuati due agenti e un ufficiale che si occuperanno di controlli di Polizia Annonaria e nei prossimi mesi seguiranno corsi di formazione per garantire un'adeguata professionalità".