Irregolarità amministrative in alcuni pubblici esercizi e attività commerciali

Nell’ultimo mese il Nucleo di Polizia Annonaria del Comando Unico Nerviano-Pogliano ha effettuato controlli amministrativi presso alcuni pubblici esercizi e attività commerciali delle due città. Nello specifico sono stati controllati: a Pogliano un bar tabaccheria e un ristorante; a Nerviano un bar, un parrucchiere, un panificio e un’auto riparazioni. In tutte le attività, tranne l’auto riparazioni, sono stare accertate varie irregolarità amministrative.

Le irregolarità accertate

In particolare all’interno dell’attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere, è stato identificato un dipendente senza i requisiti tecnico-professionali previsti. In questi casi deve essere presente altro soggetto qualificato come responsabile tecnico, che al momento del controllo non era presente. Pertanto si diffidava la persona a non proseguire nell’attività. Lo stesso, dopo aver terminato un cliente, ottemperava alla diffida. Il pomeriggio dello stesso giorno, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, su richiesta dell’annonaria, effettuava un sopralluogo per verificare che effettivamente il parrucchiere fosse chiuso ma non solo lo ritrovava aperto ma era presente un altro dipendente, oltre a quello identificato la mattina, anch’egli privo dei requisiti professionali previsti. Sul posto giungeva anche il titolare che veniva diffidato a chiudere immediatamente l’attività fino alla regolarizzazione delle violazioni contestate. Quest’ultimo ottemperava e ancora venerdì l’attività risultava chiusa. Da ulteriori verifiche si accertava che non solo i due dipendenti non avevano i requisiti ma risultavano privi di qualsiasi forma contrattuale di assunzione. Pertanto, il titolare veniva sanzionato anche per quello. Nelle altre attività controllate venivano accertate violazioni per le quali i titolari venivano diffidati ad adempiere e da successivo controllo si riscontrava il corretto adempimento.

Le nuove regole

Il D.lgs. 103/2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche” ha disposto che per le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5mila euro, l’organo di controllo, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine non superiore a 20 giorni. In caso di ottemperanza il procedimento sanzionatorio si estingue.

Festa di Halloween non autorizzata

Nella serata di Halloween, invece, il Nucleo Radiomobile e il Nucleo di Polizia Annonaria hanno effettuato un controllo all’interno di un’attività dove era stata segnalata musica ad alto volume nei week-end. Gli Agenti, coordinati dal Vice Commissario Stefano Parini, hanno effettuato un’ispezione dell’attività, riscontrando un’attività di pubblico spettacolo non autorizzata. Nello specifico veniva accertata l’apertura di una vera e propria discoteca con pista ballo, luci psichedeliche, tavoli “prive” e vari avventori intenti a ballare. Inoltre si riscontravano violazioni sulle uscite di sicurezza che risultavano in parte ostruite e prive di segnalazione e addirittura interruttori elettrici con fili scoperti. Le serate venivano poi pubblicizzate sui social network. L’amministratore della società veniva indagato a piede libero in base all'articolo 681 c.p. per aver aperto un’attività di pubblico spettacolo senza autorizzazione e sanzionato per l'articolo 666 cp (depenalizzato) per aver dato luogo ad attività di pubblico spettacolo senza licenza. Ieri è stata notificata ordinanza di cessazione dell’attività abusiva.

La composizione del Nucleo di Polizia Annonaria

Il Nucleo di Polizia Annonaria è stato introdotto dal Comandante Stefano Palmeri a seguito dell’Istituzione del Comando Unico e sono state selezionate dopo alcuni colloqui e prove sul campo l’Ass. Esp. Raffaella Moggia e l’Ass. Esp. Anna Siani . Le due Agenti, hanno poi sostenuto uno specifico corso di formazione con affiancamento tecnico- operativo e stanno acquisendo sempre più competenze in materia.