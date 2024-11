"Io sono stato vittima di bullismo": la testimonianza di un 14enne

Un "giovanissimo eroe" condivide la propria esperienza di vittima di bullismo in un incontro con i Carabinieri all’Isis Bernocchi di Legnano.

Bullismo, la drammatica testimonianza di uno studente dell'Istituto Bernocchi

E' successo lunedì 11 novembre, quando durante il dialogo con i militari della Compagnia cittadina, che ha coinvolto due classi prime, un 14enne si è alzato e ha detto: "Io sono stato vittima di bullismo". Lo studente ha poi raccontato le sensazioni provate: frustrazione, rabbia, tristezza, senso di solitudine.

L'incontro di lunedì rientra nell'ambito dei progetti di prevenzione di bullismo e cyberbullismo dell’istituto superiore di via Diaz, che prevedono appunto un percorso di formazione in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Legnano.

Il maggiore Pietro Francesco Laghezza, comandante della Compagnia cittadina, il vicebrigadiere Pasquale Fiengo e l’appuntato scelto qualifica speciale Raffaele Denicola hanno incontrato a scuola gli studenti, coinvolgendoli in una discussione su questo fenomeno sociale e sulle sue cause, ragionando con loro su come i social e Internet amplifichino gli effetti di questi comportamenti e sensibilizzandoli sulle conseguenze che le aggressioni, verbali e fisiche, hanno su chi le subisce.

I militari hanno saputo ingaggiare i ragazzi in un dialogo aperto e creare un clima di fiducia all’interno del quale gli studenti si sono sentiti sicuri, tanto che uno di loro ha voluto condividere con i presenti l’esperienza di vittima di atti di bullismo subita negli anni passati, quando frequentava la scuola media. Le sue parole hanno avuto un forte impatto sui compagni, che si sono stretti attorno a lui manifestandogli il loro sostegno e la volontà di non lasciarlo solo, e sugli adulti presenti, tra i quali la dirigente scolastica Elena Maria D'Ambrosio.

Il comandante dei Carabinieri Francesco Laghezza: "Un giovanissimo eroe!"

A questo ragazzo il maggiore Laghezza ha voluto dedicare un post sulla propria pagina facebook, per raccontare a tutti il gesto coraggioso di "un giovanissimo eroe".

"Oggi, una classe prima dell'istituto tecnico Bernocchi di Legnano ha vinto! Durante uno dei tanti incontri che i Carabinieri di Legnano amano dedicare con gli insegnanti ai giovani nelle scuole, un ragazzo, mostrando una forza incredibile, si è alzato e ha manifestato il suo disagio nell'essere vittima di bullismo. Un giovanissimo eroe! Ed è stato in quel momento, notando quanto lui stesse soffrendo mentre chiedeva con lo sguardo un nostro abbraccio e quello dei suoi professori, che i suoi compagni si sono alzati uno a uno spontaneamente e, stringendosi attorno a lui, hanno gridato tutti insieme 'NON TI LASCEREMO MAI SOLO, TUTTI NOI, NON SAREMO MAI SOLI!' rivolgendo lo sguardo verso noi adulti in un consenso unanime di applausi. Bravi ragazzi, siete il nostro orgoglio!".

"Collaborazione preziosa tra Istituzioni per educare i nostri giovani"

La dirigente scolastica D'Ambrosio commenta:

“La collaborazione tra le Istituzioni del territorio nell’educare i nostri giovani si dimostra ancora una volta estremamente preziosa. Ringrazio vivamente il maggiore Pietro Francesco Laghezza, il vicebrigadiere Pasquale Fiengo e l’appuntato scelto Raffaele Denicola per l’impegno in prima linea su questo fronte: la possibilità di prender parte a questo percorso rappresenta per in nostri studenti un’importante opportunità di crescita umana".