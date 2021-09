Investito un pedone lungo la via Giuseppe di Vittorio a Settimo Milanese

Investito un pedone: intervento in codice giallo

Un incidente stradale avvenuto alle 9, 50 di questa mattina, 10 settembre, a Settimo Milanese in via Giuseppe di Vittorio. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) sarebbero rimaste coinvolte due persone: una donna di 66 anni ed un uomo di 80. Verosimilmente uno dei due alla guida del mezzo e l'altro risulterebbe essere il pedone investito.

I soccorsi

Sul luogo dell'investimento sono intervenute due ambulanze. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto e poi ha trasportato le persone coinvolte in ospedale in codice giallo.

La dinamica è ancora da chiarire ma, visto il codice di non massima emergenza, le condizioni del pedone investito non dovrebbero essere gravi.