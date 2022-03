Investito un ciclista, soccorso in codice rosso

Lo scontro

Il sinistro è avvenuto in via Europa a Gaggiano poco dopo le 15 di oggi, 23 marzo 2022.

Un uomo di 55 anni è stato investito poco dopo le 15 di oggi, 23 marzo 2022, mentre si trovava in sella alla sua bici in via Europa a Gaggiano.

I soccorsi in codice rosso

Sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza in via Europa a Gaggiano per soccorrere un ciclista di 55 anni investito lungo la strada. Inizialmente i mezzi di soccorso erano usciti in codice giallo ma arrivati sul posto il codice è diventato rosso, viste le condizioni del 55enne.

La missione è ancora in corso prima del trasporto in ospedale.