Investito un ciclista ad Arconate: scontro con un camion

Gravi incidente nella tarda mattinata di oggi, 23 settembre, attorno alle 13, sulla strada provinciale 34 all'altezza di Arconate.

Nell'impatto è rimasto coinvolto un uomo in bici di 39 anni, che risulta aver subito un trauma cranico e ferite agli arti inferiori.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, insieme ad auto medica e l'ambulanza della Croce Bianca di Magenta. L'intervento, secondo quanto riportato dal sito di Areu, è scattato in massima urgenza, codice rosso quindi, salvo poi esser ridimensionato in giallo; la missione risulta essere ancora in corso. Sul luogo del sinistro sono sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.