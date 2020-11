Investito un anziano a Cuggiono: portato in ospedale a Magenta in codice giallo.

Investito un uomo in via San Rocco. Il 75enne stava percorrendo a piedi la strada che conduce al centro del paese, quando da via Santa Maria è arrivata un’auto che immettendosi su via San Rocco ha investito l’uomo che é caduto battendo la schiena. Fortunatamente l’auto viaggiava a bassa velocità altrimenti la situazione sarebbe stata più grave. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta una ambulanza della cCroce di Como che era in zona. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta. Sul posto anche la Polizia Locale di Cuggiono per i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’incidente.

