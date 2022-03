Investito un 16enne in bicicletta: soccorso in codice rosso

Il grave incidente

Il sinistro è avvenuto oggi, 29 marzo 2022, poco prima delle 16 in via Carso a Parabiago

Un ragazzo di 16 anni è stato investito oggi, 29 marzo 2022, in via Carso a Parabiago: il giovane che si trovava in bicicletta è stato soccorso in codice rosso.

L'investimento e l'arrivo dei soccorsi

Grave incidente poco prima delle 16 di oggi in via Carso a Parabiago: un ragazzo di 16 anni è stato investito in bicicletta. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. La missione è ancora in corso in attesa del suo trasporto in ospedale.