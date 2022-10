Investito sulla provinciale: ciclista finisce all'ospedale

Investito in via Parabiago a Casorezzo.

Investito mentre era in bicicletta

E' la sorte toccata stamattina, giovedì 6 ottobre 2022, a un ciclista 53enne. L'incidente si è verificato alle 8.30 all'altezza dell'intersezione con la strada vicinale vecchia di Canegrate. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza del Consorzio volontario di pronto soccorso di Arluno e l'automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale cittadina.

L'uomo è stato portato all'ospedale

A un primo esame, le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno preoccupanti del previsto ma per il paziente è stato comunque disposto il trasporto in ospedale, dov'è arrivato in codice giallo.