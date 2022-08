Investito pedone: arriva l'elisoccorso in codice rosso

Investito un pedone di 61 anni oggi, 24 agosto, ad Abbiategrasso: sul posto sono arrivate tre ambulanze e l'elisoccorso.

Investito pedone: arriva l'elisoccorso

Chiamata al 118 poco le 15.30 di oggi in via dell'uomo serafino ad Abbiategrasso: ad avere la peggio un pedone che è stato investito. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. L'uomo è stato medicato sul posto prima del trasporto in ospedale con ambulanza o elicottero a seconda della gravità dell'accaduto.