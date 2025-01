Via Gran Paradiso ad Arese, all'altezza del civico 2, ha fatto da sfondo a un investimento di un pedone di 74 anni.

Investito pedone ad Arese: grave 74enne

L'incidente è avvenuto poco fa, sabato 11 gennaio 2025, pochi minuti prima delle 13 in via Gran Paradiso 2. Non è ancora chiara la dinamica dell'investimento, ma è certo che sia risultato seriamente ferito un uomo di 74 anni. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti in codice rosso un'ambulanza partita da Rho e un'automedica di Milano. L'anziano è stato trasportato con urgenza all'ospedale Niguarda di Milano con vari traumi e, nonostante la sue condizioni critiche, per fortuna risultava cosciente e non in pericolo di vita. Nel luogo dell'impatto sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia locale per il sopralluogo di rito, per gestire la viabilità e per ricostruire le dinamiche dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.