Investito mentre era in bici: paura per un 15enne

Investito mentre pedalava in sella alla sua bici a Castano Primo, è stato soccorso da un'ambulanza.

Investito: ciclista 15enne soccorso dall'ambulanza

Disavventura per un ciclista 15enne nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 agosto 2021. Il ragazzino stava percorrendo via Gallarate, quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.45. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice giallo, un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale di Castano Primo. Fortunatamente le condizioni del 15enne sono apparse subito meno preoccupanti del previsto e l'intervento è passato al codice verde.