Investito in bicicletta mentre rientra a casa paura per un 17enne

Attimo di paura nel tardo pomeriggio di ieri per un ragazzino di 17 anni investito in via Legnano, all'altezza del civico 2 a San Giorgio, mentre stava facendo rientro a casa

La gamba rimasta incastrata sotto l'auto

Un impatto violento quello tra l'auto e la bicicletta del 17enne che ha fatto scaraventare a terra il ragazzino rimasto poi incastrato con la gamba sotto l'auto. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, l'ambulanza e l'automedica con a bordo medici e infermieri del nosocomio legnanese.

I vigili del fuoco hanno sollevato l'auto e liberato la gamba del ragazzino

Per liberare la gamba del giovane bloccata sotto l'auto è stato necessario l'intervento dei pompieri legnanesi che hanno sollevato il mezzo liberando il giovane e permettendo agli operatori del soccorso di prestare le prime cure.

I carabinieri cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

Sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Dopo i primi soccorsi sul posto il 17enne è stato trasportato in codice giallo, dagli operatori della Croce Rossa di Legnano al Pronto Soccorso del nosocomio legnanese