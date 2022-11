Investito e ucciso da un'auto sulla superstrada

Terribile incidente all'alba di oggi, domenica 6 novembre 2022, sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa.

Investito e ucciso lungo la superstrada per la Malpensa

Un giovane è morto travolto da un'auto mentre percorreva a piedi la carreggiata all'altezza dello svincolo di Gallarate Est, al confine con Busto Arsizio. Mancavano pochi minuti alle 5.20 quando un'auto che viaggiava in direzione dell'aeroporto, sulla quale si trovavano un 24enne e una 21enne, si è trovata davanti all'improvviso il pedone. L'impatto è stato inevitabile e per la vittima non c'è stato nulla da fare. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e l'automedica in arrivo dall'ospedale di Varese, oltre alla Polizia stradale.

Sotto choc gli occupanti dell'auto che l'hanno travolto

Gli occupanti dell'auto, sotto choc, sono stati assistiti dai sanitari, mentre i poliziotti effettuavano i rilievi del caso. Spetterà a loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e di spiegare come mai il giovane investito stesse percorrendo a piedi la superstrada. Il tratto in cui si è verificata la tragedia è rimasto chiuso a lungo, creando disagi alla circolazione.