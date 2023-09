Investito da un'auto pirata Vassil Facchetti muore a 28 anni

Esce dalla discoteca Alcatraz e viene investito mentre attraversa la strada. Il conducente dell'auto non si ferma per soccorrerlo e lui muore alcune ore dopo all'ospedale milanese di Niguarda dove è stato portato dopo l'incidente

Vassil Facchetti abitava con la famiglia a Settimo Milanese

Aveva solo 28 anni e abitava a Settimo Milanese Vassil Facchetti. un ragazzo italiano, nato in Bulgaria, travolto e ucciso alle 4 di stamattina in viale Jenner all'altezza del civico 10 a Milano. Da quanto raccolto finora dagli agenti della Polizia Locale di Milano che stanno effettuando le indagini, il 28enne era uscito da una discoteca della zona e stava attraversando la strada, sembra in un punto del viale dove non ci sono le strisce pedonali

Nonostante il violento impatto il conducente dell'auto si è dato alla fuga

Nonostante il violento impatto, il conducente della vettura che percorreva Viale Jenner in direzione di via Livigno non si è fermato a prestare soccorso ma si è dato alla fuga. Subito è scattato l'allarme dato da altre persone che si trovavano nella zona. Sul posto un'ambulanza del 118 e l'automedica inviata dall'ospedale di Niguarda.

Il 28enne trasportato al Niguarda in condizioni disperate

Le condizioni di Vassil sono apparse subito disperate. Dopo i primi soccorsi sul posto il ragazzo è stato portato all'ospedale di Niguarda dove alcune ore dopo il ricovero il suo cuore ha cessato di battere.

Gli agenti della Polizia Locale stanno visionando le immagini delle telecamere per incastrare il pirata

La polizia locale sta visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona per cercare qualche dettaglio che possa portare all’individuazione della vettura e all’identificazione del pirata della strada