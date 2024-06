Investito da un'auto alla rotonda sul Sempione

Investito da un'auto sul Sempione: è successo a San Vittore Olona.

Investito da un'auto

Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno 2024, a San Vittore Olona. Intorno alle 16.45, infatti, un ragazzo di 25 anni che si trovava in sella alla sua bici è finito a terra dopo essere stato urtato da un'auto di passaggio guidata da una donna. Tutto è avvenuto sulla statale del Sempione, all'altezza della rotonda del parco commerciale La Carbonaia.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e l'automedica. Per il giovane- le cui condizioni era apparse serie - niente di grave, per lui trasporto in ospedale con qualche lieve contusione in codice verde.