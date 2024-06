Investito da una betoniera, muore ciclista

Dramma sulle strade a Rho dove un uomo di 72 anni di Rho è deceduto dopo essere stato travolto da una betoniera

Sangue sulle strade a Rho

La tragedia si è consumata poco prima delle 17.30 lungo corso Europa. Secondo quanto ricostruito finora un uomo in sella a una bicicletta si trovava lungo corso Europa, all'altezza dell'incrocio con via del Majno, quando è stato travolto da una betoniera: non è ancora chiaro se l'uomo, classe 1952, stesse attraversando la carreggiata (la bici è stata trovata a poca distanza dalle strisce pedonali) o se stesse percorrendo corso Europa nel normale senso di marcia, quel che è certo è che è stato investito dalla betoniera che viaggiava in direzione della Citterio

L'allarme

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale, è giunta un'ambulanza, mentre da Milano veniva fatto partire l'elisoccorso dal momento che le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche.

Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista 72enne.

Al momento corso Europa è stato chiuso al traffico, dall'altezza dell'incrocio con via Marconi all'incrocio con via Bersaglio